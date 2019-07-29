İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,63405,6350Avro6,26806,2690Sterlin6,90906,9440 ANKARA ABD Doları5,59005,6500Avro6,20006,2700Sterlin6,82907,0270
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,63405,6350Avro6,26806,2690Sterlin6,90906,9440 ANKARA ABD Doları5,59005,6500Avro6,20006,2700Sterlin6,82907,0270
29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03