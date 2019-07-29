İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,6470 5,6480 5,6110 5,6120Avro 6,2890 6,2900 6,2490 6,2500Sterlin 7,0060 7,0110 6,8280 6,8620İsviçre Frangı 5,6410 5,6690 5,6140 5,6420ANKARA ABD Doları 5,5950 5,6550 5,5600 5,6200Avro 6,2200 6,2900 6,1750 6,2450Sterlin 6,8580 7,0340 6,7530 6,9150
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,6470 5,6480 5,6110 5,6120Avro 6,2890...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18