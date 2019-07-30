İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,57705,5780Avro6,21706,2180Sterlin6,74706,7810 ANKARA ABD Doları5,52505,8550Avro6,15506,2250Sterlin6,66306,8230
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,57705,5780Avro6,21706,2180Sterlin6,74706,7810 ANKARA ABD Doları5,52505,8550Avro6,15506,2250Sterlin6,66306,8230
30 Temmuz 2019 Salı 12:05