İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5380 5,5390 Avro 6,1840 6,1850 Sterlin 6,7250 6,7580 ANKARA ABD Doları 5,5000 5,5600 Avro 6,1350 6,2050 Sterlin 6,6390 6,7940
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5380 5,5390 Avro 6,1840 6,1850 Sterlin 6,7250 6,7580 ANKARA ABD Doları 5,5000 5,5600 Avro...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33