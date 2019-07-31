İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,53705.5380Avro6,17506,1760Sterlin6,70706,7400 ANKARA ABD Doları5,49005,5600Avro6.11506,1950Sterlin6,06606,7660
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,53705.5380Avro6,17506,1760Sterlin6,70706,7400 ANKARA ABD Doları5,49005,5600Avro6.11506,1950Sterlin6,06606,7660
31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04