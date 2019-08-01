İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5860 5,5870 Avro 6,1740 6,1750 Sterlin 6,7630 6,7970 ANKARA ABD Doları 5,5500 5,6100 Avro 6,1200 6,1900 Sterlin 6,6370 6,8200
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5860 5,5870 Avro 6,1740 6,1750 Sterlin 6,7630 6,7970 ANKARA ABD Doları 5,5500 5,6100 Avro...
01 Ağustos 2019 Perşembe 09:37