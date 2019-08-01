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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59105,5920Avro6,18406,1850Sterlin6,74006,7740 ANKARA ABD Doları5,56005,6200Avro6,13006,2000Sterlin6,67306,8570

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59105,5920Avro6,18406,1850Sterlin6,74006,7740 ANKARA ABD Doları5,56005,6200Avro6,13006,2000Sterlin6,67306,8570


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