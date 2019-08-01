İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59105,5920Avro6,18406,1850Sterlin6,74006,7740 ANKARA ABD Doları5,56005,6200Avro6,13006,2000Sterlin6,67306,8570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59105,5920Avro6,18406,1850Sterlin6,74006,7740 ANKARA ABD Doları5,56005,6200Avro6,13006,2000Sterlin6,67306,8570
01 Ağustos 2019 Perşembe 12:02