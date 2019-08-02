İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5990 5,6000 Avro 6,2090 6,2100 Sterlin 6,7660 6,8000 ANKARA ABD Doları 5,5600 5,6200 Avro 6,1550 6,2250 Sterlin 6,6730 6,8340
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5990 5,6000 Avro 6,2090 6,2100 Sterlin 6,7660 6,8000 ANKARA ABD Doları 5,5600 5,6200 Avro...
02 Ağustos 2019 Cuma 09:33