İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59105,5920Avro6,20906,2100Sterlin6,72406,7580 ANKARA ABD Doları5,55005,6100Avro6,15006,2200Sterlin6,66906,8300
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59105,5920Avro6,20906,2100Sterlin6,72406,7580 ANKARA ABD Doları5,55005,6100Avro6,15006,2200Sterlin6,66906,8300
02 Ağustos 2019 Cuma 12:03