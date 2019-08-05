İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5830 5,5840 Avro 6,2150 6,2160 Sterlin 6,7490 6,7830 ANKARA ABD Doları 5,5400 5,6000 Avro 6,1600 6,2300 Sterlin 6,6750 6,8470
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5830 5,5840 Avro 6,2150 6,2160 Sterlin 6,7490 6,7830 ANKARA ABD Doları 5,5400 5,6000 Avro...
05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34