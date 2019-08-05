İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,57405,5750Avro6,21606,2170Sterlin6,72106,7540 ANKARA ABD Doları5,52005,5800Avro6,15006,2200Sterlin6,64206,7970
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,57405,5750Avro6,21606,2170Sterlin6,72106,7540 ANKARA ABD Doları5,52005,5800Avro6,15006,2200Sterlin6,64206,7970
05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06