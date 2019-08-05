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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 55780 5,5790 5,5360 5,5370...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 55780 5,5790 5,5360 5,5370 Avro 6,1900 6,1910 6,1920 6,1930 Sterlin 6,7300 6,7630 6,7020 6,7350 İsviçre Frangı 5,6330 5,6630 5,6460 5,6740 ANKARA ABD Doları 5,5400 5,6000 5,4950 5,5550 Avro 6,1400 6,2100 6,1350 6,2050 Sterlin 6,6540 6,8250 6,6300 6,7850
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