İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5470 5,5480 Avro 6,2190 6,2200 Sterlin 6,7290 6,7620 ANKARA ABD Doları 5,5100 5,5700 Avro 6,1650 6,2350 Sterlin 6,6400 6,8000
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5470 5,5480 Avro 6,2190 6,2200 Sterlin 6,7290 6,7620 ANKARA ABD Doları 5,5100 5,5700 Avro...
06 Ağustos 2019 Salı 09:32