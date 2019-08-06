İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,54205,5430Avro6,20906,2100Sterlin6,72406,7570 ANKARA ABD Doları5,49505,5550Avro6,15006,2200Sterlin6,62406,7890
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,54205,5430Avro6,20906,2100Sterlin6,72406,7570 ANKARA ABD Doları5,49505,5550Avro6,15006,2200Sterlin6,62406,7890
06 Ağustos 2019 Salı 12:01