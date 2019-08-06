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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5360 5,5370 5,5230 5,5240 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5360 5,5370 5,5230 5,5240 Avro 6,1920 6,1930 6,1730 6,1740 Sterlin 6,7020 6,7350 6,7140 6,7480 İsviçre Frangı 5,6460 5,6740 5,6270 5,6560 ANKARA ABD Doları 5,4950 5,5550 5,4900 5,5500 Avro 6,1350 6,2050 6,1300 6,2000 Sterlin 6,6300 6,7850 6,6220 6,7940
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