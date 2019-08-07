İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,49005,4910Avro6,14806,1490Sterlin6,64606,6790 ANKARA ABD Doları5,46005,5200Avro6,10006,1700Sterlin6,57406,7290
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,49005,4910Avro6,14806,1490Sterlin6,64606,6790 ANKARA ABD Doları5,46005,5200Avro6,10006,1700Sterlin6,57406,7290
07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:01