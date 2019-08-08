İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,47705,4780Avro6,15806,1590Sterlin6,63206,6650 ANKARA ABD Doları5,43505,4950Avro6,09506,1650Sterlin6,55206,7170
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,47705,4780Avro6,15806,1590Sterlin6,63206,6650 ANKARA ABD Doları5,43505,4950Avro6,09506,1650Sterlin6,55206,7170
08 Ağustos 2019 Perşembe 12:01