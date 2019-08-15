İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59105,5920Avro6,24106,2420Sterlin6,71306,7470 ANKARA ABD Doları5,54005,6100Avro6,17006,2500Sterlin6,60506,7870
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,59105,5920Avro6,24106,2420Sterlin6,71306,7470 ANKARA ABD Doları5,54005,6100Avro6,17006,2500Sterlin6,60506,7870
15 Ağustos 2019 Perşembe 12:00