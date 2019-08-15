İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4960 5,4970 5,5740 5,5750 Avro 6,1510 6,1520 6,2050 6,2060 Sterlin 6,5930 6,6260 6,7400 6,7740 İsviçre Frangı 5,6070 5,6350 5,6890 5,7180 ANKARA ABD Doları 5,4550 5,5150 5,5400 5,6100 Avro 6,0900 6,1600 6,1500 6,2300 Sterlin 6,5170 6,6970 6,6600 6,8320
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4960 5,4970 5,5740 5,5750 Avro...
15 Ağustos 2019 Perşembe 17:05