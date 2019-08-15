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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4960 5,4970 5,5740 5,5750 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4960 5,4970 5,5740 5,5750 Avro 6,1510 6,1520 6,2050 6,2060 Sterlin 6,5930 6,6260 6,7400 6,7740 İsviçre Frangı 5,6070 5,6350 5,6890 5,7180 ANKARA ABD Doları 5,4550 5,5150 5,5400 5,6100 Avro 6,0900 6,1600 6,1500 6,2300 Sterlin 6,5170 6,6970 6,6600 6,8320


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