İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5590 5,5600 Avro 6,1750 6,1760 Sterlin 6,7140 6,7480 ANKARA ABD Doları 5,5250 5,5950 Avro 6,1200 6,2000 Sterlin 6,6110 6,7830
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5590 5,5600 Avro 6,1750 6,1760 Sterlin 6,7140 6,7480 ANKARA ABD Doları 5,5250 5,5950 Avro...
16 Ağustos 2019 Cuma 09:34