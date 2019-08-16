İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,54705,5480Avro6,15106,1520Sterlin6,71506,7490 ANKARA ABD Doları5,51005,5800Avro6,09006,1700Sterlin6,60706,7950
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,54705,5480Avro6,15106,1520Sterlin6,71506,7490 ANKARA ABD Doları5,51005,5800Avro6,09006,1700Sterlin6,60706,7950
16 Ağustos 2019 Cuma 12:02