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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5740 5,5750 5,5720 5,5730 Avro 6,2050...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5740 5,5750 5,5720 5,5730 Avro 6,2050 6,2060 6,1740 6,1750 Sterlin 6,7400 6,7740 6,7550 6,7890 İsviçre Frangı 5,6890 5,7180 5,6720 5,7000 ANKARA ABD Doları 5,5400 5,6100 5,5350 5,6050 Avro 6,1500 6,2300 6,1150 6,1950 Sterlin 6,6600 6,8320 6,6590 6,8320


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