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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6460 5,6470 5,7300 5,7310 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6460 5,6470 5,7300 5,7310 Avro 6,2710 6,2720 6,3510 6,3520 Sterlin 6,8020 6,8360 6,9290 6,9640 İsviçre Frangı 5,7240 5,7520 5,8250 5,8540 ANKARA ABD Doları 5,6050 5,6650 5,6900 5,7500 Avro 6,2100 6,2800 6,2950 6,3650 Sterlin 6,7240 6,8860 6,7970 6,9700


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