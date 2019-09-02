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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8290 5,8300 Avro 6,4090 6,4100 Sterlin 7,0770 7,1120 ANKARA ABD Doları 5,7800 5,8500 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8290 5,8300 Avro 6,4090 6,4100 Sterlin 7,0770 7,1120 ANKARA ABD Doları 5,7800 5,8500 Avro 6,3450 6,4250 Sterlin 6,9870 7,1370




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