İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8290 5,8300 Avro 6,4090 6,4100 Sterlin 7,0770 7,1120 ANKARA ABD Doları 5,7800 5,8500 Avro 6,3450 6,4250 Sterlin 6,9870 7,1370
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8290 5,8300 Avro 6,4090 6,4100 Sterlin 7,0770 7,1120 ANKARA ABD Doları 5,7800 5,8500 Avro...
02 Eylül 2019 Pazartesi 07:32