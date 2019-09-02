İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,80805,8090Avro6,37206,3730Sterlin6,96907,0040 ANKARA ABD Doları5,76005,8200Avro6,32006,3900Sterlin6,94007,0780
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,80805,8090Avro6,37206,3730Sterlin6,96907,0040 ANKARA ABD Doları5,76005,8200Avro6,32006,3900Sterlin6,94007,0780
02 Eylül 2019 Pazartesi 10:02