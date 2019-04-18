Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin Trabzon LOCARD
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!
Kozmetik sektörü Dubai'de
Kozmetik sektörü Dubai'de
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı

Dr. Ender Saraç'ın söyleşisi Ankamall AVM'de

İSTANBUL (AA) - Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliğiyle düzenlenen "Şifa Sırları" söyleşi serisinin 7'ncisi, 20 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de Ankamall AVM'de yapılacak. AksuVital'den yapılan...

Dr. Ender Saraç'ın söyleşisi Ankamall AVM'de
banner17

İSTANBUL (AA) - Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliğiyle düzenlenen "Şifa Sırları" söyleşi serisinin 7'ncisi, 20 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de Ankamall AVM'de yapılacak.

AksuVital'den yapılan açıklamaya göre, Ankamall AVM'nin ev sahipliği yapacağı "Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisinde Dr. Ender Saraç, halka, sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydaları ve sırlarını açıklayacak.

Ayrıca, Aksuvital'in yeni çıkarttığı Fitoks kapsül, Gözotu kapsül, Ardıç Katranı ve kükürt içeren bitkisel şampuan ve at kestanesi kremlerine de değinecek olan Saraç, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtlayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AksuvitalDr. Ender Saraç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5