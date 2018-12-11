banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda dünya Trabzon Dr. Sait Koca
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Dr. Ender Saraç'tan Şifa Sırları söyleşisi

- Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliği ile düzenlenen Şifa Sırları söyleşi serisinin 3'üncüsü 16 Aralık'ta düzenlenecek

Dr. Ender Saraç'tan Şifa Sırları söyleşisi
banner17

İSTANBUL (AA) - Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliği ile düzenlenen Şifa Sırları söyleşi serisinin 3'üncüsü 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 15. 00'te Bursa Suryapı Marka AVM'de yapılacak.

AksuVital'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Suryapı Marka AVM'nin ev sahipliği yapacağı "Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" isimli söyleşide, Saraç, halka sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydalarını ve bu senenin yıldızı olarak kabul ettiği Zerdeçal'ın bilinmeyenlerini açıklayacak.

Saraç, dinleyicilerden gelen soruları da cevaplıyor olacak.

"Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları" söyleşisi 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 15.00'te Bursa Suryapı Marka AVM etkinlik alanında olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aksuvital
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1