Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin türk-is
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım

Dr. Ercan Varlıbaş yeniden BİYOSAD Başkanı seçildi

- BİYOSAD Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Ercan Varlıbaş yeniden Başkan seçilirken, Başkan Vekili Ahmet Fethi Polat, Başkan Yardımcıları ise Dr. Orhan Çömlek ve Fikret Dinç oldu.

Dr. Ercan Varlıbaş yeniden BİYOSAD Başkanı seçildi
banner17

İSTANBUL (AA) - Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği'nin (BİYOSAD) Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ikinci kez Dr. Ercan Varlıbaş seçildi.

BİYOSAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Ercan Varlıbaş yeniden Başkan seçilirken, Başkan Vekili Ahmet Fethi Polat, Başkan Yardımcıları ise Dr. Orhan Çömlek ve Fikret Dinç oldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri, Ahmet Fethi Polat, Dr. Orhan Çömlek Fikret Dinç, Dr. Talat Buğur, Bülent Çökmez, Çağlar Kahraman'dan oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, "Ülkeler arası rekabetin geleceğini belirleyecek olan biyoteknoloji alanında Türkiye'nin güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de biyoteknoloji alanında sürdürülebilir bir ekosistem oluşması amacıyla çok önemli bir proje geliştirdik. Start-up'lar, KOBİ'ler gibi sektörün irili ufaklı tüm paydaşlarını bir araya getirecek biyoteknoloji üssü oluşturarak katma değeri yüksek, ihracata yönelik biyoteknolojik ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir ekonominin yapı taşlarından birini hayata geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİYOSADBiyoteknoloji Sanayicileri Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1