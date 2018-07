DS Automobiles, 2018'in ilk yarısında yüzde 14 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Global lansmanı yapılan Fransız premium otomobil üreticisi DS Automobiles, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 14 büyüme kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS markasının stratejik planı, DS 7 Crossback gibi çok özel ürünlerle her yıl bir tanıtım yaparak 6 global modele ulaşmak, 340 adetlik DS Store ağı ve satış noktalarının dijitalleşmesi de dahil çok kanallı bir satış frekansı oluşturmak ve Only You adı altında son derece seçkin ve kişisel bir müşteri deneyimi sunmak şeklinde üç ana eksen üzerinde gelişiyor ve ilerliyor.

Yer aldığı pazarlarda büyümeye devam eden marka, eş zamanlı olarak yeni satış noktalarıyla hizmet ağını da geliştirmeye devam ediyor.

Global pazarlarda 31 bin 754 adet satış gerçekleştiren DS Automobiles yüzde 14 büyüdü. Yılın ilk yarısında yüzde 14 büyüyen marka ikinci çeyrekte yüzde 35 büyüdü. Global lansmanı gerçekleştirilen DS 7 Crossback, müşterilerinin yüzde 68'i en üst donanım seviyesini tercih ederken bunların yüzde 48'i otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı niteliğinde olan sürüş destek sistemi DS Connected Pilot opsiyonunu tercih ediyor.

İkinci nesil DS otomobillerinin ilk temsilcisi olan DS 7 Crossback 3 ay üst üste Fransa'nın C-SUV premium segmentini lideri oldu.Toplam 340 satış noktasına ulaşan DS, Fransa 1'inci, İngiltere 2'inci, İspanya 3'üncü, Almanya 4'üncü ve Çin 5'inci olmak üzere temel pazarlara odaklanıyor.

Avrupa pazarında 28 bin 326 adet satış gerçekleştiren DS Automobiles yüzde 25 büyüdü. Yılın ilk yarısında yüzde 25 büyüyen marka ikinci çeyrekte yüzde 43 büyüdü. Ortalama her gün 1 nokta açan DS Automobiles yılın ilk yarısında 110 nokta daha açarak Haziran sonu itibariyle Avrupa'da toplam 260 noktaya ulaştı.

Fransa'da yüzde 20 artışla 13 bin 400 adet satışa imza atan DS, üç ay üst üste en çok satan premium 4. marka olurken ikinci nesil DS otomobillerinin ilk temsilcisi olan DS 7 Crossback premium C-SUV segmentinin lideri konumunda bulunuyor.İspanya'da yüzde 26,3 artışla 2 bin 530 adet satışa imza atan marka, Almanya'da yüzde 28,7 artışla 2 bin 200, İtalya'da yüzde 6,1 artışla 1500 adet ve İngiltere'de yüzde 24,3 artışla 3 bin 900 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Yakıt tipine göre premium segmentin en düşük dizel oranına sahip olan DS markası satışlarının yüzde 53'ü benzinli ve yüzde 47'si dizel olarak gerçekleşiyor. DS Automobiles yüzde 35 gerileme ile Çin ve Güneydoğu Asya pazarında 2 bin 49 adet satışa gerçekleştirdi. Marka nisan ayında Pekin Otomobil Fuarı'nda DS 7 Crossback modelini lanse etti ve en büyük 5. pazarı olan Çin'de 50 DS Store noktasına ulaştı.