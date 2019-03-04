DS Automobiles premium elektrikli araç siparişi almaya başladı

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Yeni Enerji Zirvesi E-TENSE Dönemi çerçevesinde Avrupa Birliği Pazarlarında DS 3 CROSSBACK E-TENSE ve DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 için sipariş kabul etmeye başladı.



DS Automobiles'ten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, yüzde 100 elektrikli B-SUV ve 50 kilometre sıfır emisyonlu menzile (WLTP döngüsünde) sahip şarj edilebilir hibrit SUV sunan ilk premium otomobil üreticisi olarak öne çıkıyor. Enerji geçişine tam anlamıyla bağlı olan DS Automobiles, markanın Üst Yöneticisi (CEO) Yves Bonnefont önderliğinde, Formula E şampiyonu ve E-TENSE marka yüzü Jean-EricVergne'nin ve elektrikli mobilite uzmanlarının katılımıyla Yeni Enerji Zirvesi. E-TENSE Dönemini düzenleyerek sürdürülebilir ulaşımın gelişimini ele alıyor ve teşvik ediyor.



Kendini sürdürülebilir gelişime adayan ve bununla ilgili bir manifesto yayınlayan yeni E-TENSE marka yüzü, Formula E Şampiyonu ve DS E-TENSE FE19 pilotu Jean-Éric Vergne, DS Automobiles ile birlikte E-TENSE projesinde yer alıyor.



E-TENSE, DS Automobiles'in enerji geçişi için global vizyonunu ortaya koyuyor. Marka, araçların elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisi çerçevesinde yeni modellerini yüzde 100 elektrikli veya yüksek performanslı şarj edilebilir hibrit olarak sunacak ve bu ürünleri ilgili hizmetlerle desteleyecek.

- Aynı zamanda bu araçları destekleyen ve tamamlayan bir dizi hizmet de sunuluyor

Formula E'deki zaferleriyle ünlenen DS Automobiles, Cenevre'de ilk yüzde 100 elektrikli premium B-SUV olan DS 3 CROSSBACK E-TENSE ve ilk premium şarj edilebilir hibrit SUV olan DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 olmak üzere E-TENSE serisini satışa sunmaya başlıyor. Sadece elektrikli E-TENSE modellerini satışa sunmakla kalmayan DS Automobiles aynı zamanda bu araçları destekleyen ve tamamlayan bir dizi hizmet de sunuyor.



Örneğin "MyDS" uygulaması, DS 3 CROSSBACK E-TENSE ve DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modellerinin şarj durumlarınını ve kabin sıcaklıklarını uzaktan yönetme imkanı sunuyor. Free2Move altındaki hizmetlere bağlı olan E-TENSE, akıllı telefonlar veya özel "Charge My DS" haritası üzerinden erişilebilen imkanlar sunuyor.

"Charge My DS Pass", kullanıcının aracıyla uyumlu elektrikli şarj noktalarını bulmasını ve bunlara erişmesini sağlıyor. Haritalama dışında mesafeye ve mevcut menzile göre şarj noktası listesi sunulurken bir şarj noktası seçilmesi halinde uygulama ilgili şarj noktasına yönlendirme yapıyor.

"DS Trip Planner", aracın menzilini analiz ederek kullanıcı için ideal rotayı alternatifleriyle birlikte oluşturuyor. Böylece kullanıcı şarj süresi de dahil olmak üzere yolculuğunun süresini ve güzergahını bilerek yola çıkabiliyor.

Free2Move Lease üzerinden sunulan "DS Mobility", müşteriye bir DS modelini 5 gün kiralama imkanı sunarken "DS Smart Access" ise kullanıcıya anahtar vermeden başkalarının aracına erişim sağlamasına imkan tanıyor.