DS TECHEETAH için Paris’te büyük umutlar

İSTANBUL (AA) - DS TECHEETAH takımı Roma E-Prix yarışından da aldığı puanlarla Paris E-Prix yarışına markalar klasmanında lider olarak geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki hafta önce Roma’da koşulan ABB FIA Formula E’nin 2018/2019 sezonunun Avrupa’daki ilk yarışında ilk cepten start alan DS TECHEETAH pilotu André Lotterer zafere çok yakındı. DS TECHEETAH takımı Roma E-Prix yarışından da aldığı puanlarla Paris E-Prix yarışına markalar klasmanında lider olarak geldi.

Şampiyonanın Avrupa’daki ikinci yarışına markalar klasmanında lider olarak gelen DS TECHEETAH, ev sahibi DS Automobiles için Paris E-Prix yarışında iyi bir yarış çıkarmayı hedefliyor. Paris doğumlu ve DS TECHEETAH pilotu Jean-Éric Vergne, Çin’de zafere ulaşırken takım arkadaşı André ise Roma E-Prix yarışında zafere çok yakındı. Takım, Paris’te DS Automobiles’in yüzünü güldürecek bir sonuç için yarışacak.

Tamamen elektrikli araçlar yarış serisi üreticilere açık hale geldiği günden bu yana DS Performance’ın E-TENSE teknolojisi geride kalan dört sezon boyunca birçok önemli başarıya imza attı. Sezon 5 için yeni nesil Gen2 otomobillerinin devreye alınmasının ardından DS, seride yer alan tek Fransız üretici olarak DS TECHEETAH ile birlikte serideki konumunu daha da güçlendirdi.



Les Invalides kompleksindeki Napolyon’un mezarı çevresinde oluşturulan Paris pisti, bin 920 metre uzunluğunda ve 14 virajdan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS TECHEETAH Takım Müdürü Mark Preston, Paris'in kendileri için bir başka özel yarış daha olacağını, çünkü DS'nin ev sahibi ve Jean-Éric burada büyüdüğünü kaydetti.

Preston, iyi bir kondisyona sahip olduklarını ve Paris’ten iyi bir sonuç almayı beklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugüne kadar iki kere podyum keyfi yaşadık. İlki geçen yıl Paris’te Jean-Éric’in kazandığı yarış idi ve ikincisini ise bu yılın başlarında Sanya’da yaşadık. Bu yarışta podyum zaferlerimize bir yenisi eklemeyi umut ediyorum. Roma’da Markalar Klasmanında liderliğe yükseldik. Ayrıca yoğun rekabetin yaşandığı ve puan farklarının oldukça yakın olduğu şampiyonanın Pilotlar Klasmanında her iki pilotumuz da şampiyon olmaya aday. Her zaman sezonun ikinci bölümünün heyecan verici olacağını düşündük ve kesinlikle haklıydık."

DS Performance Müdürü Xavier Mestelan Pinon da, "Paris işte geliyoruz. Paris E-Prix yarışı ABB FIA Formula E şampiyonasındaki tek Fransız üretici olan DS Automobiles için çok önemli. Takımlar Klasmanında lider olarak Paris’e geldik ve E-TENSE yüzümüz Jean-Éric Vergne geçtiğimiz yıl Paris E-Prix yarışını kazanmıştı. Bu durum doğal olarak üzerimizdeki baskıyı daha da artırıyor, ancak pilotlarımız Jean-Éric Vergne ve André Lotterer ile birlikte ve DS E-TENSE FE19 aracımızda yapmış olduğumuz en güncel iyileştirmelerle iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

André Lotterer ise sezon boyunca her zaman ön sıralarda yer aldıklarını ve bunu uzun soluklu bir maraton olarak gördüklerini ifade etti.Jean-Éric Vergne, 25, " Geçen yıl Paris E-Prix yarışını kazanmak yarıştaki en unutulmaz anlarımdan biriydi. Umarım bu yıl bunu tekrar edebilirim ve hedef kesinlikle bu." ifadelerini kullandı.



