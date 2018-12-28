DSİ ikinci 100 günde sulama yatırımlarına ağırlık verecek

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında sulama yatırımlarına odaklanacak.

AA muhabirinin DSİ Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kurum tarafından İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında 22 ilde toplam 36 baraj ve gölet tamamlanacak.

Bu yatırımların tamamlanmasıyla yaklaşık 504 milyon metreküp su depolanacak. 23 ilde 41 sulama tesisi de bitirilerek 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak.

DSİ tarafından 9 içme suyu tesisi tamamlanacak ve yılda yaklaşık 136 hektometre küp ilave içme suyu temin edilecek. Ayrıca, 45 ilde 120 taşkın koruma tesisi bitirilecek.

Bu süreçte, Artvin Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin fiziki gerçekleşmesi yüzde 60'tan yüzde 63'e çıkarılacak.

Kars Barajı'nın tamamlanmasıyla baraj rezervuarında depolanacak 182 milyon metreküp suyla Kars ve Digor ovalarında toplam 475 bin 780 dekar zirai arazi sulanacak. Böylece, yılda 215 milyon lira tarımsal fayda oluşacak.

- Projeler ekonomiye katkı sağlayacak

Bursa Boğazköy Barajı sulamasının tamamlanmasıyla Yenişehir Ovası'ndaki toplam 116 bin 450 dekarlık tarım alanı sulanacak. Boğazköy Barajı sulaması tamamlandığında da yıllık 82 milyon 667 bin lira zirai gelir artışı ve 2018 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 101 milyon 340 bin lira katkı sağlanacak.

Manisa Gördes Sol Sahil Sulaması Projesi'nin tamamlanmasıyla 50 bin 400 dekar arazinin sulaması gerçekleştirilecek. Böylece, ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 26 milyon 845 lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çorum Koçhisar Sulaması 1. Kısım işinin tamamlanmasıyla da 75 bin 680 dekar arazinin sulanması ve ülke ekonomisine 52 milyon 976 bin lira katkı sağlanması amaçlanıyor. Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla Hatay merkez ve Samandağ ilçelerine bağlı 16 mahalleye içme ve kullanma suyu temin edilecek.

Diyarbakır'da Ergani, Kuruçay ve Başlar barajlarının tamamlanmasıyla depolanacak suyla toplamda 107 bin 160 dekar arazinin sulanması ve ülke ekonomisine 54 milyon 300 bin lira katkı sağlanması öngörülüyor.

Şırnak Cizre İçme Suyu Arıtma Tesisi ile günde 100 bin metreküp kapasiteyle memba kalitesinde içme suyu sağlanacak. Arıtma tesisiyle Cizre ilçe merkezinin 2030 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Kayseri'de Ebulhayır Barajı'nın tamamlanmasıyla 3 bin 960 dekar arazinin sulanması ve ekonomiye 3 milyon 295 bin 162 lira katkı sağlanması bekleniyor.

Antalya Dim Barajı'nın tamamlanmasıyla 36 bin 500 dekar arazinin sulanması ve ülke ekonomisine sağlanacak katkının 65 milyon 809 bin 500 lira olması öngörülüyor.

- Dere ıslahları

Eylem planı kapsamında, Doğu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere 7 bölgedeki çok sayıda derenin ıslahının tamamlanması da sağlanacak. Bu süreçte, Rize Taşlıdere Vadisi, Trabzon-Küçükdere, Trabzon Uzungöl, Bartın-Kayacık, Subalığı, Balamba ve Hasan dereleri, Kastamonu-Ezine Çayı, Zonguldak Ayiçi ve Altıncısokak dereleri, Balıkesir Avşa Adası Akdere, Köyiçi, Gavur ve Kumbaşı derelerinde ıslah yapılacak.