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DTO İzmir Şubesi meclis toplantısı

- DTO İzmir Şubesi Başkanı Öztürk: - "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlaması için kararı alan ve uygulamaya geçiren herkesin yanında olduğumuzu hem şahsım adına hem de yönetim kurulum adına belirtmek istiyorum"

DTO İzmir Şubesi meclis toplantısı

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karar veren ve operasyonu yürüten herkese sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Öztürk, ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, TSK'nın, güney sınırındaki terör koridoru girişimini bertaraf edip, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Harekatın geldiği noktayı her gün takip ettiğini belirten Öztürk, "Mehmetçik zor coğrafi şartlarda ülkemizin bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için mücadele veriyor. Askerlerimize Allah yardım etsin. Şehit olan askerlerimizin ailerine Allah sabır versin. Vatan uğruna şehit oluyorlar. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlaması için kararı alan ve uygulamaya geçiren herkesin yanında olduğumuzu da hem şahsım adına hem de yönetim kurulum adına belirtmek istiyorum." dedi.

Oda olarak 20-28 Ocak'ta Almanya'da düzenlenen dünyanın en önemli denizcilik fuarlarından biri olan Boot Düsseldorf Fuarı'na 3 ayrı stant ile katıldıklarını ifade eden Öztürk, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan fırtına nedeniyle denizin taştığını, 1 Kordon'da su baskını yaşandığını, görüntülerin bu çağa yakışmadığını kaydetti.

- "Türkiye kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde Yunanistan'ı geçti"

DTO Meclis Üyesi Haluk Tuncer ise kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde ekonomik kriz yaşayan Yunanistan'da üretimin düştüğünü aktardı.

Türkiye'nin şu anda açık ara dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi durumunda olduğunu belirten Tuncer, "Geçen sene 150-160 bin tonluk bir üretimimiz oldu. Yunanistan 95 bin tonda kaldı. Bu rakamlar daha önce tam tersineydi. Son 4-5 yıl içinde lider Türkiye oldu." dedi.


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