Duayen sanayiciler İSOV'da buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası Vakfı'nın (İSOV) 25. kuruluş yıl dönümü, duayen sanayicilerin katılımıyla vakfın mütevelli heyet toplantısında kutlandı.

Odakule'de İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, sanayinin duayen isimlerinin yanı sıra İSOV Vakfı Mütevelli Heyeti ile İSO yönetim kurulu üyelerini bir araya getirdi.

Toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 1994'te kurulan vakfın sahip olduğu misyon ve vizyon çerçevesinde her geçen gün daha da güçlenen bir ivme ile faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Vakfın faaliyetlerinde eğitim ve yarınların güvencesi gençlere özel bir önem verdiklerini dile getiren Bahçıvan, "Vakfımızın en önemli misyonu; gelecek nesillere üretim kültürünü aktarmasıdır. Bu ocaktan çıkan üretim kültürü ve değerlerinin, vakfımızca maddi ve manevi açıdan desteklenen gençlerde giderek kök saldığını görmek hepimize büyük bir mutluluk veriyor." dedi.





- "İhtiyacımız olmasına rağmen mesleki eğitim bir türlü itibar kazanamıyor"





Bahçıvan, eğitim düzeyi düşük, bilgi birikimi zayıf toplumları zor günlerin beklediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz sanayicileri de her geçen gün daha fazla bilinçli ve üretken nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyarken, Türkiye'de mesleki eğitim bir türlü itibar kazanamıyor. Ne yazık ki mesleki eğitim hem oransal hem kalite anlamında yetersiz ve bu da bizi rahatsız ediyor. Bu temel sorunumuza bir çözüm bulmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile eğitim ve üretim hayatımıza önemli katkılar yapacak çalışmalar yürütmekteyiz."

Bahçıvan, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında okul-sanayi iş birliğini daha işlevsel hale getirebilmek adına yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Gerek İSO'nun gerekse vakfın meslek liseleri ile ilgili yürüttüğü bütün bu çalışmaların gelmiş olduğu noktanın gelecek adına kendilerine çok umut verdiğini dile getiren Bahçıvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çalışmalar başarılı olursa herhalde İSO ve İSOV'un gelecek adına yapacağı en kıymetli marka çalışmalarından birisi ortaya çıkmış olacak. Vakıf olarak, 25 yıl boyunca bıraktığımız tohumlardan çok daha fazlasını, önümüzdeki yıllarda da bırakacağımızdan kuşku duymuyorum. İSOV kültürü, böylece gelecek nesillere üretim misyonu çerçevesinde dokunmaya devam edecektir. Ülkemizde üretim kültürünün daha fazla kök salmasına en güçlü katkıyı sunacaktır."

Toplantıda, aralarında Ali Coşkun, Ali Ahmet Kocabıyık, Halit Narin, Hüsamettin Kavi, Jak Kamhi ve Ömer Dinçkök gibi sanayinin duayen isimlerinin yer aldığı 34 isme plaket takdim edildi.

