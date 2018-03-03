Duayenden ticari ahlakla ilgili tarihi uyarılar Duayen işadamı İlhan Erem "Bu kültürün temelinde yatan öğrendiğimiz en kıymetli şey “ticaret ahlakıdır” dedi.

Bir duayende övündüğümüz ama giderek kaybolan ticari anlayışa ilişkin önemli uyarılar geldi… 84 yıllık yaşamında çok önemli başarılar imza atan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İstanbul Ticaret Odası’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İlhan Erem, “Ben siftah ettim, komşumdan alın!.. diyebilmeyi biz büyüklerimizden öğrendik ve uyguladık. Biz buna ticari anlak dedik ve sonuna kadar uyguladık” diye konuştu.



Aynı zamanda Türk boya sektörünün ve dağıtım kanalının gelişimine büyük katkıda bulunan Uzertaş Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Erem, Uzertaş’ın gelenekselleşen fiyat listesi ön yazısında şu görüşlere yer verdi:

‘’Yaşamım emek, çalışma ve doğruluk üzerine kurulu. 1950’li yıllarda başlayan ticaret hayatımın temeli Perşembe Pazarı’dır, burada bizler tüccar büyüklerimizden çok şeyler öğrendik ve öğrendiklerimizi uyguladık. Anadolu’dan, Ahîlik kültürünün bağrından da çok şeyler öğrendik…”

İş hayatında yaşanan etik dışı hareketlerin sektöre olan olumsuz yansımalarına da değinen Erem şöyle devam etti:

“Verilen sözlerin senet kabul edildiği, ticaretin saygın insanlara yakıştığı bu centilmenlik kültürünün, son yıllarda kaybolmakta olduğunu üzülerek izliyorum. Kısa yoldan zengin olmayı arzu eden, ahlaki kuralları hiçe sayan tüccarların, yarım asrı geçen ticaret hayatımda nasıl yok olup gittiklerini, sadece kendilerini değil, kendilerinden sonra gelen nesli de, çocuklarını hatta torunlarını da kötü yönde etkilediklerine şahit oldum. “



Türkiye’nin geçirdiği zorlu sürecin ekonomiyi olumsuz etkilediğini de belirten Erem, ‘Bizlere düşen daha çok çalışmak, paylaşmayı öğretmek ve tecrübelerimizi genç nesillere aktarabilmektir’’ görüşünü dile getirdi.

Türk boya pazarında çok sayıda ürün çeşidiyle 57 yıldır hizmet veren Uzertaş, sektörde gerek ürün, gerekse dağıtım dinamikleri açısından trendleri sadece takip etmekle kalmayıp gelişim ve değişim konularında pazarın büyümesine katkı sağladı. Perakendeciler ve uygulamacılar üzerinde ‘Uzertaş’ın sunduğu ürün, mutlaka iyidir, doğrudur, yeniliktir’ ön kabulünü yarattı ve müşteri odaklı satış kuralları ve iradeli yaklaşımıyla, güvenin ve tecrübenin kalesi olarak sektörde yer aldı.



Uzertaş’ın 2018 kataloğunda sektörün duayeni, İlhan Erem’in değerli görüş ve öngörülerini okuyabilir, markanın her bütçeye uygun fiyatları ve yeni ürünleri incelenebilir.



