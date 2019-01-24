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Dubai'deki ticaret merkezi gıda sektörü için kullanılacak

- BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit: - "Dubai TTM'de daha öncesinde bilişim sektörü firmaları yer alıyordu. Buradaki firmalar kısa sürede önemli bir başarı yakalayınca daha büyük bir yere taşındılar. Oluşan boşluğu gıda sektörü firmalarımızla dolduracağız"

Dubai'deki ticaret merkezi gıda sektörü için kullanılacak
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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dubai'deki Türk Ticaret Merkezini (TTM), gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin hizmetine sunmak için çalışma başlattı.

Odadan yapılan açıklamada, BTSO'nun, Ticaret Bakanlığının destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinasyonunda yürütülen Türk Ticaret Merkezleri projesinde paydaş olarak yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Bursa'nın önemli bir tarım ve gıda şehri olduğunu belirtti.

Dubai'deki Türk Ticaret Merkezi ile sektörün ihracatına ivme kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Bayizit, şunları kaydetti:

"Türk Ticaret Merkezi, dış pazarlara açılmak isteyen firmalarımız için önemli bir fırsat. Bu merkezler için yıllık 1,5 milyon dolara kadar kira desteği, 300'er bin dolar tanıtım ve dekorasyon desteği sağlanıyor. İhracat potansiyeli taşıyan ancak yüksek maliyetler nedeniyle yurt dışında ofis açma imkanı olmayan firmalarımız, TTM'ler aracılığıyla ürünlerini yılın tamamında tanıtma şansı elde edecek.

Dubai TTM'de daha öncesinde bilişim sektörü firmaları yer alıyordu. Buradaki firmalar kısa sürede önemli bir başarı yakalayınca daha büyük bir yere taşındılar. Oluşan boşluğu gıda sektörü firmalarımızla dolduracağız. 27 ay süreyle firmalarımız düşük maliyetlerle ofis ve depo sahibi olacaklar. Bu sayede tüm ürünlerin daha etkin şekilde tanıtımını sağlayacağız."

Bayizit, gıda sektörünün Körfez bölgesindeki ticaret hacminin 116 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

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BursaBursa Ticaret Ve Sanayi OdasıDubaiGıda SektörüTicaret Merkezi
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