"Düğün alışverişinin yıldızı Ankara oldu"

İSTANBUL (AA) - Hopi verilerine göre düğün alışverişinin lideri Ankara oldu.

Hopi, Türkiye'nin düğün alışverişi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yaz takım elbiselerini kravat ile kombinleyen erkeklerin ikinci tercihi ayakkabı oldu. Kadınlar ise bu yıl "tutumlu" davranarak elbise alışverişinden daha çok ayakkabı ve el çantası tercih etti.

İstatistiklere göre düğün alışverişinin lideri başkent Ankara oldu. Sadece düğünlere değil hem resmi hem de özel resepsiyonlara ev sahipliği yapan Ankara'da aksesuara da önem verildi. Ankara'da kadınlar en çok el çantasını yönelirken, erkekler kol düğmesi, mendil ve papyonu tercih etti. Papyon ve kravatta siyahtan sonra lacivert geldi, ayakkabıda ise en popüler renk kahverengi oldu.

Tüm Türkiye'de kadınların ayakkabıdan sonra en çok tercih ettiği ürün el çantası oldu. En fazla el çantası alanlar İzmirli kadınlar olurken, İzmir'i sırasıyla Adıyaman, Kocaeli, Mersin ve Kayseri takip etti.

En çok elbise Ankaralılar tarafından alındı. En çok ayakkabı alan erkekler ise Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'dan çıktı. En çok kravat alanlar ise Konya ve Aydınlı erkekler oldu. Kol düğmesinde de birinci olan Konyalı erkekler bu yıl aksesuara önem verdiklerini gösterdi. Geçtiğimiz yıl en çok papyon alan İstanbul ve Ankara'ya bu yıl İzmir ile birlikte Adana da katıldı.

Tüm Türkiye'de ayakkabıdan sonra kadınların en çok tercih ettiği ürün olan el çantasını en fazla 36-45 yaş arasındaki Adanalı kadınlar tercih etti. Bu yaş aralığında el çantası alan Adanalı kadınları İstanbul ve Ankaralılar izledi. En çok ayakkabı alanlar ise aynı yaş grubundaki Afyonkarahisarlı kadınlar oldu.





- Takım elbise yerini smokine bıraktı





Erkeklerdeki yaş grupları incelendiğinde değişen alışveriş alışkanlıkları dikkati çekti. Tüm Türkiye'de toplam takım elbise satışlarında en çok tercih edilen renk lacivert olurken, Ankara ve İstanbul'un tercihleri siyahtan yana oldu.

Geçen yıl takım elbise tercih eden 26-35 yaş arasındaki tüm erkeklerin bu yılki tercihi smokin oldu. Takım elbiseyi ise 35-46 yaş aralığındaki erkekler tercih etti. Takım elbise alışverişinin "yıldızı" Zonguldaklı erkekler oldu, ardından da Konya, Aydın ve Ankaralılar geldi.

Mücevher alışverişlerinde ise kış aylarında daha çok alışveriş yapıldığı ortaya çıktı. Altın fiyatları yaz aylarında çok yükselmese de altın alacak olanlar temkinli davranıp kış aylarında alışverişlerini yaptı. Yaz aylarına göre kış aylarında altın alışverişi yapanların oranı yüzde 55 daha fazla oldu. En çok mücevher alışverişi ise İstanbul'dan yapıldı.