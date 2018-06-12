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Düğün sezonu, bereketiyle geldi

- sahibinden.com'un “Elektrikli Ev Aletleri” kategorisindeki ürünlerin satışında, 2018'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 28’lik artış kaydedildi - Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre gelinliklerde yüzde 170, damatlıklarda ise yüzde 32 talep artışı yaşandı

Düğün sezonu, bereketiyle geldi
İSTANBUL (AA) - Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte sahibinden.com’un “Elektrikli Ev Aletleri” kategorisindeki ürünlerin satışında, 2018'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 28’lik artış kaydedilirken, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre gelinliklerde yüzde 170, damatlıklarda ise yüzde 32 talep artışı yaşandı.
sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, ilkbaharda başlayan ve yaz mevsiminde hızlanan düğün sezonuyla birlikte gelinlik, damatlık ve beyaz eşya piyasasında da gözle görülür bir canlılık yaşanıyor.
Ayda ortalama 43 milyon kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com’un “Elektrikli Ev Aletleri” kategorisindeki ürünlerin satışında, 2018'in ocak-mayıs döneminde geçen yılın ilk 5 ayına oranla yüzde 28’lik artış kaydedildi.
Gelinlik ve damatlık alışverişinde ise beyaz eşyaya oranla daha yüksek bir artış gözlendi. Gelinlikler ortalama 750 liradan, damatlıklar ise 350 liradan alıcı buldu.
Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre gelinliklerde yüzde 170, damatlıklarda ise yüzde 32 talep artışı yaşandı. En çok gelinlik ve damatlık ilanı verilen ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.
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Sahibinden.comElektrikli Ev Aletleri
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