Düğünlere mola, hazırlıklara devam

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Ramazan ayının gelmesiyle düğünlere mola verilirken, hazırlık süreci için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 553 bin 202 çift dünyaevine girdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının gelmesiyle düğünlere mola verilse de Ramazan Bayramı'ndan sonra evlenecek çiftlerin hazırlıklar için koşuşturması devam ediyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, züccaciyeden ev tekstiline kadar birçok şey ev kurmak isteyen çiftlerin ihtiyaçları arasında bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, salon takımı fiyatları 3 bin lira, yatak odası takımlarının fiyatları 4 bin liradan başlarken, takımların marka ve kalitesine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Bulaşık ve çamaşır makineleri, fırın, buzdolabı fiyatları da 2 bin 500 liradan başlayıp, ürünlerin özelliklerine göre 20 bin liraya kadar çıkıyor. Televizyon ve küçük ev aletleri de alınan ürüne ve markaya göre değişirken, elektronik ürünlerin satıldığı bazı mağazalarda "düğün sezonu"na özel kampanyalar da bulunuyor.

Evin tamamı için halı fiyatları 4 bin liradan başlarken, tül, perde fiyatları da metresi 80 liradan satışa sunuluyor. Salon ve yatak odası takımı, TV ünitesi, yemek masasından oluşan düğün paketi fiyatları 6 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkıyor. 12 kişilik yemek takımı fiyatları da bin 700 lira ila 10 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.





- "Ev ve mutfak eşyaları ihtiyacı minimum 6 bin TL'yi buluyor"





Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Türk ev ve mutfak eşyaları üreticileri ve züccaciye perakendecileri dünyada gelişen trendleri yakından takip ederek, her yıl düğün sezonuna özel serileri yeni evlenecek çiftlerle buluşturduğunu belirerek, porselen yemek takımlarından tencerelere, küçük elektrikli ev aletlerinden mutfak aksesuarlarına birçok ürün grubunda da bu yıla özgü tasarım ve renklerle müşterilerin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Yine züccaciye perakendecilerinin de sezona yönelik yeni kampanyalarını hazırladığını ve çeşitli taksit imkanı da sağladıklarını vurgulayarak, "Biz evlenecek çiftlerden 'Made in Turkey' markalı ürünleri tercih etmelerini istiyoruz. Bizim sektörümüze yönelik bir evin minimum ihtiyacı 6 bin TL'yi buluyor. Beyaz eşya rakamları da düşünüldüğünde bu rakam daha da yukarılara çıkıyor." dedi.