Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Rosneft Avukat Metin Uracin gıda
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak

Dünya açlık tehlikesi ile karşı karşıya gelecek

- "20-30 sene sonra dünyanın ciddi anlamda açlık tehlikesi altında kalacağı öngörülüyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım"

Dünya açlık tehlikesi ile karşı karşıya gelecek

MANİSA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "20-30 sene sonra dünyanın ciddi anlamda açlık tehlikesi altında kalacağı öngörülüyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım." dedi.
Bayraktar, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ziraat Odasına gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, tarımın Türkiye için önemli bir sektör olduğunu vurguladı.
Zor şartlarda üretim yaptıklarını belirten Bayraktar, "Açık alanda üretim yaptığımızı, sanayici gibi zor koşullarda üretim yaptığımızı ve doğal afetlere açık ortamlarda üretim yaptığımızı bilmeyen insanlar var. Sanayiciler kapalı alanda her türlü doğal afetten kendini koruyarak üretim yapıyor. Biz de açık alanlarda üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarımın Türkiye'ye hem üretim hem de istihdam yoluyla büyük katkı sağladığına dikkati çeken Bayraktar, gelecek yıllarda bu sektörün dünyada daha büyük önem kazanacağını dile getirdi.
Doğal afetler, iklim bozuklukları ve gelişmekte olan ülkelerin gıdaya olan taleplerinin çok değiştiğini anlatan Bayraktar, "Artık Çinliler pirinç yemiyor, süt içip et yiyor. Bunlar ot demektir ve müthiş bir talep yaratıyor. Ayrıca biyoyakıt üretimleri hızlı bir şekilde arttı. 20-30 sene sonra dünyanın ciddi anlamda açlık tehlikesi altında kalacağı öngörülüyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Şemsi Bayraktar, üzüm fiyatlarına da değindi.
Üzümde bu yıl geçen seneye benzer bir rekolte öngördüğünü aktaran Bayraktar, "Üreticimiz de fiyatı 4-4,5 lira arasında istiyor. Bunun altındaki bir fiyat bizi kurtarmaz. Üzüm fiyatlarının 4 liranın altına düşmesi üreticimizi üzer gibi görünüyor." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Istihdamşemsi BayraktarTarımTürkiye Ziraat Odaları Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5