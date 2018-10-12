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Dünya Bankası Grubu Başkanı, Suudi Arabistan'daki konferansa katılmayacak

- Dünya Bankası, Jim Yong Kim'in 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde Riyad'ta düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı

Dünya Bankası Grubu Başkanı, Suudi Arabistan'daki konferansa katılmayacak
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WASHINGTON (AA) - Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim'in Suudi Arabistan'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (Future Investment Initiative) konferansına katılmayacağı bildirildi.

AA muhabirinin Dünya Bankasından aldığı bilgiye göre, Jim Yong Kim, 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde Riyad'ta düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacak.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasının ardından alınan karara gerekçe olarak "program çakışması" gösterildi.

Konferans programı gereği konuşmacılar arasında yer alan Kim, Suudi Arabistan'ın büyük umutlarla başlattığı etkinliğe katılmayacağını açıklayan son isim oldu.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayında Suudi Arabistan'a tepki olarak daha önce Uber'in Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi ve The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes da konferansa konuşmacı olarak katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamışlardı.

Ayrıca, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından CNN, CNBC, New York Times ve Financial Times da Kaşıkçı olayıyla ilgili benzer gerekçelerle konferanstan sponsorluklarını çektiklerini duyurmuşlardı.


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Cemal KaşıkçıDünya Bankası Başkanı Jim Yong KimSuudi ArabistanYatırım Konferansı
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