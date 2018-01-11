Dünya Bankası heyeti Hatay'da

HATAY (AA) - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Ata, ziyarette yaptığı konuşmada, üç semavi dinin temsilcileri ile farklı kültürlerin karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşadığı Hatay'da misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ata, ilin ekonomik ve sosyal yapısı hakkında Zutt'a bilgiler verdi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt da Hatay gibi kültürel zenginliklere sahip bir ilde gördükleri misafirperverlikten çok etkilendiklerini kaydetti.

Kabulünden dolayı Vali Ata'ya teşekkür eden Zutt, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası'nın misyonu, yoksulluğu azaltmak ve refahı artırmaktır. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda iş dünyası ile ilişkilerimiz önem arz etmektedir. Hatay gibi sektör çeşitliliğinin bol olduğu bir ortamda küresel ekonomide fark yaratabilmek için tasarım ve markalaşma noktasında mesai harcanması gerekiyor. Bu alanda başarılı olunması için ne gibi destekler verebileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere Hatay'da bulunuyoruz."