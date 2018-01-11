Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Dünya Bankası heyeti Hatay'da

- Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, Vali Ata'yı ziyaret etti

Dünya Bankası heyeti Hatay'da

HATAY (AA) - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Ata, ziyarette yaptığı konuşmada, üç semavi dinin temsilcileri ile farklı kültürlerin karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşadığı Hatay'da misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ata, ilin ekonomik ve sosyal yapısı hakkında Zutt'a bilgiler verdi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt da Hatay gibi kültürel zenginliklere sahip bir ilde gördükleri misafirperverlikten çok etkilendiklerini kaydetti.

Kabulünden dolayı Vali Ata'ya teşekkür eden Zutt, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası'nın misyonu, yoksulluğu azaltmak ve refahı artırmaktır. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda iş dünyası ile ilişkilerimiz önem arz etmektedir. Hatay gibi sektör çeşitliliğinin bol olduğu bir ortamda küresel ekonomide fark yaratabilmek için tasarım ve markalaşma noktasında mesai harcanması gerekiyor. Bu alanda başarılı olunması için ne gibi destekler verebileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere Hatay'da bulunuyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıHatayZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5