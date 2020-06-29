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Dünya Bankası'ndan Türk ihracatçısına kredi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon Euro kredi sağladığını açıkladı.

Dünya Bankası'ndan Türk ihracatçısına kredi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 26 Haziran 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın (IBRD) anapara tutarının% 50'sine garanti nedeni 380 milyon Euro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını ifade etti.

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'nin katılımlarıyla gerçekleşen 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor +% 2,83 bunun gerçekleştiğini belirten Pekcan, söz konusu fonun mevcut olduğu benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığına dikkati çekti.

Pekcan, kredinin yüzde 70'inin KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacağını vurgulayarak, "Bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşmaktadır hedefliyoruz. Kredinin en az yüzde 10'u cinsiyet eşitliği prensibiyle Dünya Bankası ile ilgili yeni “Kadın Katılımı” tanımı değerlendirilir firmalara kullandırılacak. ” dedi.

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