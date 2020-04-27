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Dünya Bankası, Türkiye'nin kredisini onayladı

Dünya Bankası koronavirüs pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı

Dünya Bankası, Türkiye'nin kredisini onayladı
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Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası bugün (24 Nisan) Acil COVID-19 Sağlık Projesi için Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası'nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını oluşturmaktadır" denildi.

Kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık bir vadeye sahip. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Bu finansman Türkiye'nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek koronavirüs pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir" dedi.

Dünya Bankası önümüzdeki dönemde koronavirüs etkisini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıKoronavirüsKredi
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