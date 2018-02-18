Dünya Bankasından ATO'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konaklama tesisleri hakkında araştırma yapmak üzere Türkiye'de bulunan Dünya Bankası heyetini kabul etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası heyetinde, ABD, İtalya ve Türkiye ofislerinden birer uzman yer aldı.

Baran, kabulde yaptığı konuşmada, ATO üyelerinin ülkenin turizm yatırımcıları olarak ekonomiye büyük katkı sağladıklarını belirterek, Türkiye'de turizm sektörünün hızla gelişmeye devam ettiğini anlattı. Dünya Bankası ile ortak çalışmalarla ülkenin bölgesel bir turizm belirleyicisi olarak dünyadaki yerini koruyacağını vurgulayan Baran, "Bu çalışmalar ülkemizde turizm yatırımlarına ve işletmelerine evrensel boyutta yeni açılımlar getirecek. ATO'nun Dünya Bankası ile yapacağı iş birliği, Ankara açısından da uluslararası alanda kazanım sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Seçim Aydın da Dünya Bankasınca yapılanma ve bölge rehberliği konusunda Türkiye'ye verilecek desteklerin evrensel turizm ekonomisine de güç katacağını bildirdi.

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı ve ATO Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Üyesi Birol Akman ise Ankara'nın kongre ve sağlık turizminde hızlı bir gelişim içinde olduğunu, bu gelişmeleri ulusal ve uluslararası fuarlara da taşıdıklarını kaydetti.