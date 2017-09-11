Dünya Bankasından reformlar için kredi

ANKARA (AA) - Dünya Bankasından Ekonomik Dayanıklılık, Kapsayıcılık ve Büyümenin Desteklenmesi Kalkınma Politikası Kredisi adı altında 350,9 milyon avroluk kredi sağlandı.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Türkiye'de yapılan reformların derinleştirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların desteklenmesi amacıyla Ekonomik Dayanıklılık, Kapsayıcılık ve Büyümenin Desteklenmesi Kalkınma Politikası Kredisi adı altında 350,9 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı.

Sağlanan kredi, yurt içi tasarrufların artırılması, kırılgan grupların işgücüne katılımının desteklenmesi ve sürdürülebilir büyümenin önündeki engellerin ortadan kaldırılması alanlarında reformların desteklenmesi kapsamında kullanılacak.

Söz konusu kredinin toplam vadesi 10 yıl, geri ödemesiz dönemi 3,5 yıl olacak.







