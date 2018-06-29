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Dünya Bankasından Tunus'a 500 milyon dolarlık kredi

TUNUS (AA) - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ekonomik reformları ve kalkınmayı desteklemek için Tunus'a 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu krediyle, ülkede büyüme oranının...

Dünya Bankasından Tunus'a 500 milyon dolarlık kredi

TUNUS (AA) - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ekonomik reformları ve kalkınmayı desteklemek için Tunus'a 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu krediyle, ülkede büyüme oranının yükseltilmesi ve özellikle geri kalmış bölgelerde kadınlar ile gençler için iş imkanları oluşturulmasının desteklenmesinin hedeflendiği duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, onaylanan 500 milyon dolarlık krediyle, Tunus hükümetinin başlattığı ve 2016-2020 yıllarını kapsayan beş yıllık kalkınma programının desteklenmesinin, özel sektörün büyüme ve istihdamın merkezine yerleştirilmesinin, yeni şirket ve girişimciler için finansman sağlanmasının da amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Mağrip ve Malta, Ortadoğu ve Kuzey Bölge Direktörü Marie Francoise Marie-Nelly, Tunus'ta son yıllarda reformların ivme kazandığını ancak bunun sürekli ve uygulanabilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıTunus
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