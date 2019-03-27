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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 milyon dolarlık hibe

- Dünya Bankası, sera gazı salınımını sınırlandırmayı amaçlayan Emisyon Ticaret Sistemi'nin Türkiye'de uygulanması amacıyla oluşturulan proje için 2 milyon dolarlık hibe desteği verecek

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 milyon dolarlık hibe
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ANKARA (AA) - Dünya Bankası, sera gazı salınımını sınırlandırmayı amaçlayan Emisyon Ticaret Sistemi'nin Türkiye'de uygulanması amacıyla oluşturulan projeye 2 milyon dolarlık hibe sağlayacak.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Pazara Hazırlık Ortaklığı II Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emisyon Ticaret Sistemi'nin pilot olarak uygulanmasına ilişkin projenin finanse edilmesine yardım etmek amacıyla 2 milyon dolarlık hibe sağlanacak.

Proje kapsamında pilot uygulanacak sistem için yasal ve kurumsal çerçeve belgelerinin hazırlanmasına destek sağlanacak. Emisyon Ticaret Sistemi ile zaman içinde ortaya çıkabilecek toplam sera gazı miktarının sınırlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında sağlanacak 2 milyon dolarlık hibe tutarı, mal alımı, danışmanlık dışı ve danışmanlık hizmetleri, işletme giderleri ve eğitim faaliyetleri için kullanılacak.

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Dünya BankasıHazine Ve Maliye BakanlığıMilletlerarası Anlaşma
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