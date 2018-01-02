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Dünya Basın Mensupları Derneği'nin 2017 ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Dünya Basın Mensupları Derneği'nin (DBMD) 2017 Yılın Enleri Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Dernek Genel Başkanı Muzaffer Tunç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, derneği 7 yıl önce bugün 34 kişi ile kurduklarını...

Dünya Basın Mensupları Derneği'nin 2017 ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Dünya Basın Mensupları Derneği'nin (DBMD) 2017 Yılın Enleri Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Dernek Genel Başkanı Muzaffer Tunç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, derneği 7 yıl önce bugün 34 kişi ile kurduklarını anlattı.

Tunç, toplantı, konferans, panel ve seminer olmak üzere 6 yılda 800 civarında etkinlik yaptıklarını belirterek, ödülleri verirken Türkiye'ye ve dünyaya menfaati olan insanları öne çıkararak vitrine aldıklarını kaydetti.

Dünyadaki basın mensupları arasındaki iletişim kurmaya çalıştıklarını anlatan Tunç, "Çünkü iletişim olmadan görüşme olmaz, görüşme olmadan konuşma olmaz, konuşma olmadan proje olmaz, proje olmadan da yapıya dönüşmez. Onun için basın mensupları derneğinin ve basın mensuplarının görevi, doğruları olduğu gibi dünyayla paylaşmaktır." dedi.

2017 Yılın Enleri Ödüllerinin takdim edildiği törende, Anadolu Ajansı İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu da "Özel Habercilik Ödülü" aldı.

Bosna Hersek'teki katliamı anlatan bir albüm yapıp şehit ailelerine bağışlayan sanatçı Orhan Çakmak'a da "Sanat Müziği Sanatçısı" ödülü sunuldu.

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