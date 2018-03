Dünya borsalarının değeri 80 trilyon doları aştı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Dünya borsalarının değeri 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 artarak 80 trilyon 838 milyar dolara ulaşırken, Borsa İstanbul değerine 69,8 milyar dolar daha kattı.

AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 sonunda 70 trilyon 15 milyar 536 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, geçen yıl 80 trilyon 837 milyar 821,2 milyon dolara çıktı. Geçen bir yıllık süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 15,5 arttı. Bu rakamın miktar bazında karşılığı ise 10 trilyon 822 milyar 285,2 milyon dolar oldu.

Piyasa değerine bölgesel bazlı bakıldığında, geçen yıl en iyi performansı Asya Pasifik borsaları gösterdi. Asya Pasifik borsalarının piyasa değeri geçen yıl yüzde 25,7'lik artışla 28 trilyon 968,5 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde piyasa değeri, Amerika bölgesindeki borsalarda yüzde 17,8 artarak 36 trilyon 517,1 milyar dolara çıkarken, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsalarda yüzde 3,9 azalarak 15 trilyon 352,2 milyar dolar oldu.





- Belarus, piyasa değerini en hızlı artıran borsa





Dünya borsaları arasında geçen yıl piyasa değeri en hızlı artan borsa Belarus oldu. Belarus borsasının piyasa değeri geçen yıl 127 katına çıkarak 157 milyar 616,5 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yıl da piyasa değerini yüzde 132 artırmayı başaran Belarus borsası, böylece 2 yıl üst üste piyasa değeri artışında birinci oldu.

Piyasa değeri artışında Belarus'u yüzde 134,2'lik artışla Seyşeller borsası (Trop-X), yüzde 73,9'luk yükselişle Vietnam'ın borsası (Ho Chi Minh Stock Exchange) izledi. Borsa İstanbul da yüzde 44,3'lük piyasa değeri artışıyla dünya borsaları arasında 10'uncu sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsa ise yüzde 23,9'luk kayıpla Sidney oldu. Sidney borsasının Aralık 2016'da 134,5 milyon dolar olan piyasa değeri, geçen yılın aynı döneminde 102,4 milyon dolara geriledi.

Piyasa değeri kaybında Sidney'i, yüzde 15,7 ile Katar ve yüzde 8,6 ile Umman borsaları takip etti.





- Dünyanın en büyüğü New York borsası





Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası, geçen yıl da yerini korudu. 2016 sonunda 19 trilyon 573,1 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, geçen yıl büyüklüğünü yüzde 12,8 artırarak 22 trilyon 81,4 milyar dolara taşıdı.

Nasdaq OMX ise piyasa değerini geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 29,1 yükselterek 10 trilyon doların üzerine taşıdı. New York borsası, piyasa değeri bakımından en yakın rakibi Nasdaq OMX'i ikiye katladı.

Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncülüğe 6,2 trilyon dolar ile Japan Exchange Group yerleşti.

Borsa İstanbul'un değeri ise 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,3 artarak 227 milyar 511,8 milyon dolara ulaştı. Böylece geçen bir yıllık süreçte Borsa İstanbul değerine 69,8 milyar dolar daha kattı.

WFE verilerine göre, dünya borsalarının piyasa değerlerinin (milyon dolar) aylara göre ve yıllık değişim oranı şöyle:

Piyasa DeğeriAralık 2016Aralık 2017Değişim (yüzde) Amerika Barbados Stock Exchange3.096,53.350,98,2 Bermuda Stock Exchange2.521,62.718,87,8 BM&FBOVESPA S.A.774.133,3954.715,123,3 Bolsa de Comercio de Buenos Aires63.882,5108.740,170,2 Bolsa de Comercio de Santiago212.465,0294.675,738,7 Bolsa de Valores de Colombia103.404,9121.477,217,5 Bolsa de Valores de Lima80.137,799.218,023,8 Bolsa de Valores de Panama13.564,015.023,710,8 Bolsa Mexicana de Valores333.541,3417.020,525,0 Bolsa Nacional de Valores2.917,83.010,83,2 Jamaica Stock Exchange6.469,09.404,945,4 Nasdaq - US7.779.127,010.039.335,629,1 NYSE19.573.073,722.081.367,012,8 TMX Group2.041.533,82.367.059,915,9 Toplam Bölge30.989.868,136.517.118,217,8 Asya Pasifik Australian Securities Exchange1.316.796,31.508.462,814,6 BSE India Limited1.561.269,62.331.566,749,3 Bursa Malaysia363.149,7455.772,525,5 Chittagong Stock Exchange34.078,3Colombo Stock Exchange18.627,318.959,51,8 Dhaka Stock Exchange36.393,744.031,721,0 Hanoi Stock Exchange 6.826,59.845,044,2 Hochiminh Stock Exchange67.080,3116.657,073,9 Hong Kong Exchanges and Clearing3.193.235,54.350.514,636,2 Indonesia Stock Exchange433.822,4520.686,720,0 Japan Exchange Group Inc.5.061.537,26.222.825,222,9 Korea Exchange1.282.165,81.771.796,138,2 National Stock Exchange of India Limited1.534.268,22.351.462,453,3 NZX Limited81.662,394.691,316,0 Philippine Stock Exchange239.882,4290.401,421,1 Port Moresby Stock Exchange1.643,1Shanghai Stock Exchange4.103.990,45.089.631,324,0 Shenzhen Stock Exchange3.216.748,03.621.635,912,6 Singapore Exchange649.455,9787.255,321,2 Sydney Stock Exchange134,5102,4-23,9 Taipei Exchange86.117,5111.819,929,8 Taiwan Stock Exchange861.861,21.073.079,424,5 The Stock Exchange of Thailand437.313,8548.795,425,5 Toplam Bölge23.053.791,628.968.530,325,7 Avrupa-Afrika-Orta Doğu Abu Dhabi Securities Exchange120.976,7Amman Stock Exchange24.553,123.968,6-2,4 Athens Stock Exchange (ATHEX)37.206,250.605,136,0 Bahrain Bourse19.369,321.706,212,1 Beirut Stock Exchange12.122,5Belarusian Currency and Stock Exchange1.238,8157.616,512.623,8 BME Spanish Exchanges705.368,7888.837,626,0 Borsa Istanbul157.702,2227.511,844,3 Bourse de Casablanca58.049,867.048,515,5 BRVM12.476,112.485,70,1 Bucharest Stock Exchange18.072,723.621,230,7 Budapest Stock Exchange22.869,631.553,938,0 Cyprus Stock Exchange2.514,22.822,412,3 Deutsche Boerse AG1.718.032,42.262.222,631,7 Dubai Financial Market92.236,0107.574,716,6 Euronext3.463.888,34.392.995,126,8 Iran Fara Bourse Securities Exchange16.508,317.850,88,1 Irish Stock Exchange119.967,6146.554,122,2 Johannesburg Stock Exchange958.907,41.230.977,228,4 Kazakhstan Stock Exchange40.129,945.558,313,5 Ljubljana Stock Exchange5.268,56.318,319,9 LSE Group3.467 434,0Luxembourg Stock Exchange60.980,868.639,112,6 Malta Stock Exchange4.438,35.171,216,5 Moscow Exchange622.051,5623.424,90,2 Muscat Securities Market23.315,621.298,9-8,6 Nairobi Securities Exchange19.236,7Namibian Stock Exchange2.355,62.915,223,8 Nasdaq Nordic Exchanges1.249 627,61.533.497,322,7 Nigerian Stock Exchange28.901,437.217,628,8 Oslo Bors234.102,2287.192,222,7 Palestine Exchange3.390,13.891,514,8 Qatar Stock Exchange154.892,0130.610,1-15,7 Saudi Stock Exchange (Tadawul)448.938,9451.378,80,5 SIX Swiss Exchange1.414.745,81.686.497,119,2 Stock Exchange of Mauritius7.604,79.742,928,1 Tehran Stock Exchange101.008,3106.328,75,3 Tel-Aviv Stock Exchange215.007,3231.048,87,5 The Egyptian Exchange32.118,446.546,144,9 Trop-X8,419,7134,2 Tunis Stock Exchange8.450,28.922,65,6 Ukrainian Exchange4.453,35.198,016,7 Warsaw Stock Exchange140.858,8201.392,943,0 Wiener Borse100.317,1150.646,050,2 Zagreb Stock Exchange20.180,822.764,812,8 Toplam Bölge15.971.876,315.352.172,8-3,9 TOPLAM70.015.536,080.837.821,215,5